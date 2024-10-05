Глаза фронта. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские бойцы продолжают громить противника на поле боя.

Снайперы группировки войск «Запад» продолжают успешно выполнять боевые задачи на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

В режиме «свободной охоты» они скрытно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая боевую работу наших мотострелковых и танковых подразделений.

Снайперы в ходе боевых действий включаются в состав боевого подразделения или работают самостоятельно на различном удалении от противника, в зависимости от поставленных задач и используемой системы и оптики.

Самое сложное в работе — ожидание, когда цель приходится ждать несколько часов и даже суток.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.