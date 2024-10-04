«Грачи» продолжают выбивать противника из курского приграничья: лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Су-25 ударили по личному составу ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экипажи Су-25 нанесли сокрушительный удар по личному составу и опорному пункту украинских боевиков.

Экипажи штурмовой авиации на Су-25 (их еще называют «Грачами». — Прим. ред.) нанесли удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничье Курской области. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар по противнику наносился авиационными ракетами. Как сообщили в Минобороны РФ, все цели были успешно поражены.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в приграничье Курской области противник потерял более 19850 боевиков, 135 танков и другой военной техники. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.