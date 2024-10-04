Ураганный залп! Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как расчет РСЗО «Ураган» поразил скопление боевиков ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Украинские националисты продолжают терпеть неудачи на поле боя.
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, они произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель, после чего выполнили залп реактивными снарядами, уничтожив несколько единиц военной техники и живую силу противника в районе ее сосредоточения.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.