Идем в кино: будущие премьеры фильмов объявили на петербургском контент-форуме

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Что выйдет в большой прокат этой осенью?

О грандиозных премьерах для российских зрителей сегодня объявили на петербургском контент-форуме. Там прошли презентации крупнейших кинопрокатных компаний страны. Самая продолжительная, почти два с половиной часа, у Национальной Медиа Группы (НМГ).

Холдинг готовит к выходу больше десяти больших проектов. Одна из ближайших премьер, 31 октября, — спортивная драма «Федя. Народный футболист». Лента рассказывает о легендарном советском и российском футболисте Федоре Черенкове.

Но впереди еще детектив «Красный шелк», полнометражная версия популярного сериала «Кореша», продолжение приключений «Трех котов» теперь на зимних каникулах и многое другое.

«Национальная Медиа Группа за последние четыре года более чем в пять раз увеличила свои инвестиции в кино и сериалы. И с этой точки зрения благодаря всему этому мы сегодня видим такой ренессанс прекрасного советского кино, на котором мы все выросли, и видим возрождение российского кино, которое является абсолютно востребованным и в кинотеатрах, и на телевидении, и на онлайн-платформах, как показывают цифры», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

И еще один сюрприз от Национальной Медиа Группы — фильм «Буратино». Новая, современная версия. Но, как и в легендарном советском варианте, будет много музыки и песен. В ролях — Александр Яценко, Анастасия Талызина, Федор Бондарчук. Премьера запланирована на первый день 2026 года.