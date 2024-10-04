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Операции по взятию города под контроль предшествовала долгая и кропотливая работа летчиков, морпехов, танкистов и артиллеристов.

О полном освобождении Угледара заявило Минобороны РФ. Этот населенный пункт наши войска атаковали с самого начала спецоперации, а за последние месяцы — это самый значительный успех. Детали операции знает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Угледар — город небольшой, но стратегически важный для всей линии обороны ВСУ на донецком фронте. Любимое слово украинской пропаганды — «фортеця», то есть крепость, подходит к нему как ни к какому другому населенному пункту.

В голой степи, на возвышенности стоят кварталы крепких, еще советских высоток. Без частного сектора вокруг, за который можно было бы зацепиться. Поле — и сразу бетон.

«Все подвалы я прошел, где находятся мирные жители. Мирные жители этого города плачут. У них слезу счастья», — говорит боец с позывным «Ангел».

Операции по освобождению города предшествовала долгая и кропотливая работа летчиков, морпехов, танкистов и артиллеристов. Плотность городской застройки позволяла прятать в Угледаре огромное количество техники, которая выезжала из-за домов, открывала огонь, и снова пряталась в городских кварталах. Но огневые точки врага все равно методично выбивались.

Сначала дальневосточники освободили село Водяное, и от него, преодолев на бронетехнике огромные открытые пространства под огнем артиллерии, ворвались на шахту «Южно-Донбасскую». Таким образом обошли Угледар справа. Затем форсировали реку Кашлагач и обошли город слева, освободили Пречистовку и перерезали трассу, оставив ВСУ только несколько грунтовых дорог, да и те, под огневым контролем.

Разрушив логистику противника, штурмовики вошли в город, завязались уличные бои. Противник начали сдаваться в плен — подробные инструкции, как это сделать, заранее сбрасывали с дронов, и это сработало.

«Нашел листовку с QR-кодом, и написано на листовке: „Спаси жизнь“. Я взял, никому не показывал, сам сканирвоал QR-код, нашел Telegram-бот и указание, что можно сдаться в плен. Мы по инструкции вышли на указанное местот», — рассказывает украинский военнопленный.

Когда над городом стали один за другим развиваться российские флаги, когда уже стало понятно, что гарнизон ВСУ обречен, Зеленский полетел в США и, чтобы не портить переговорный фон сообщениями об очередном поражении ВСУ, запретил 72-й бригаде организовано выйти из города. А вернувшись заявил о необходимости беречь людей. В этот момент он уже знал, что 72-й бригады больше не существует.

Освобождение Угледара дает российским войскам выход на оперативный простор. Появляются предпосылки не только для полного освобождения ДНР, но и для дальнейшего, если потребуется, движения на запад.