«Я не видела сына пять лет»: Штурм поддержала Муцениеце в борьбе за детей с Прилучным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица утешила актрису и отметила, что ей пришлось пережить аналогичный опыт.

Певица Наталья Штурм поддержала актрису Агату Муцениеце, которая борется за детей в судах с актером Павлом Прилучным.

В личном блоге артистка отметила, что у Агаты сейчас тяжелый период, и, возможно, не все будет складываться так, как она хочет. Певица рекомендует ей смотреть рационально на вещи.

«Агата, я с тобой! Я не видела сына пять лет. Поверь, главное — твое здоровье и детей. Суды скоро закончатся. Будь мудрее», — написала Штурм.

Что происходит сейчас между экс-супругами

Очередное судебное разбирательство между Прилучным и Муцениеце состоялось 2 октября в Москве. После него Прилучный рассказал, что действует в интересах детей.

Павел уверен, что сможет оформить опеку над сыном. Его адвокат ранее сообщал, что шансы у актера большие, так как суд при принятии решения исходит из интересов ребенка.

Согласно некоторым данным, Агата Муцениеце вышла из зала суда расстроенной и сразу села в машину. От комментариев актриса отказалась. На следующий день Агата сообщила подписчикам, что никому не желает пережить то, что сейчас происходит с ней. По словам актрисы, «вторая сторона» решает все с жестокостью. Она указала, что никакие интересы ребенка не учитываются.

Как начались судебные разбирательства

Вся перипетия с разделением детей началась, когда Агата решила через суд пересмотреть размер алиментов от Прилучного. Тот, в свою очередь, также обратился в суд, чтобы определить место жительства старшего сына — Тимофея.

В августе Павел сообщил в своих соцсетях, что его наследник не желает возвращаться в Москву к началу учебного года. На несколько месяцев мальчик продолжит учебу в дистанционной форме. Что касается дочери, то Павел много раз заявлял, что она останется жить с мамой.

Ранее 5-tv.ru писал, кто сумел завоевать сердце Агаты Муцениеце после громкого развода с Прилучным.