Женщина-риск: астролог рассказала о судьбе пропавшей дочери Любови Успенской

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Татьяна Плаксина несколько дней не выходила на связь. Ее исчезновению приписывали политические мотивы.

Дочь известной российской певицы Любови Успенской — Татьяна Плаксина — заставила близких и поклонников здорово понервничать. Она не выходила на связь несколько дней, просто исчезла, оставив дома свои телефоны. Приехавшая с гастролей звездная мама тут же забила тревогу, и о пропаже вскоре заговорили все СМИ.

Родственники полагали, что 34-летнюю Плаксину могли похитить, но не только из-за принадлежности к богатой и знаменитой семье. Рожденная в Киеве и много лет прожившая в США до начала карьеры в РФ Успенская в 2022 году заявила, что получила российское гражданство. Она поддержала спецоперацию, не раз выступала для военнослужащих и не скрывала свою политическую позицию. По одной из версий, причиной похищения могло быть это. По другой — Плаксину завербовали иностранные спецслужбы.

Несколько часов назад директор исполнительницы сообщил прессе, что Татьяна нашлась. Не дал никаких подробностей, но ясно одно — близкие как минимум знают, где находится Плаксина. Что происходит в жизни начинающей певицы? Неужели она сбежала после долгожданного примирения с мамой и старта многообещающей музыкальной карьеры под ее крылом? А может, в ее жизни появились опасные связи и люди? О настоящем и будущем звезды в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Юлия Гикис.

«Татьяна Плаксина — очень интересная личность, которая может взволновать многих. Она никогда ни под кого не будет подстраиваться! Она ищет единомышленников и уверенно идет вперед к победам, при этом она всегда сохраняет собственное мнение. И ей не так важно, кто и что о ней подумает. Это настоящая женщина-риск, она, как мотылек, может лететь на свет, но при этом и на опасность. А вот от опасности Татьяне нужно бежать и стараться не ввязываться в военные и политические конфликты», — говорит эксперт.

По словам Юлии Гикис, Плаксина — истинный трудоголик, ответственный профессионал и человек с большим чувством долга. Но за эти качества она не только получает награды и поддержку, но и привлекает к себе негативное внимание. Ей хватит смелости бросить вызов обществу, но из-за этого покровители могут стать ее собственными врагами.

Звезды говорят, что карьера Татьяны в данный момент частично рушится — многие единомышленники, которые ранее ее поддерживали, могут уйти из ее жизни. Скорее всего, в будущем артистку ждет обновление круга общения. Что касается отношений с мамой, они только на первый взгляд абсолютно гармоничные.

На самом деле все сложно, хотя на помощь от родных Плаксина может рассчитывать всегда, и помощь эта придет незамедлительно. У астролога сложилось ощущение, что она буквально подчиняет себе всех домашних, при этом мало кому позволяет влиять на свою жизнь. Но и в таком случае она может быть уверена — семья ее не бросит и всегда будет готова поддержать.

«Следующий год может очерниться давлением со стороны родных, также возможно расхождение во взглядах и множество тайн Татьяны от семьи. Рассматривая прогноз на ближайший период, мы можем увидеть довольно резкие перемены, связанные с дальним направлением. Это может быть поездка или какие-то перемещения, но стоит отметить, что ранее они не были запланированы», — отмечает эксперт.

Астролог добавила, что с декабря 2024 года под ударом окажутся работа и здоровье Плаксиной. Звезды рекомендуют служить себе и чаще задумываться о своем состоянии. Да и суеты вокруг Татьяны очень много — слухи, сплетни и недобрые разговоры будут поджидать ее на каждом углу.

Ранее, писал 5-tv.ru, балерина Анастасия Волочкова рассказала о состоянии Любови Успенской на фоне исчезновения дочери.