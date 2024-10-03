Фото: Reuters/Alina Smutko

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Российские силы продолжают вытеснять врага из Донбасса.

Президент* Украины Владимир Зеленский объяснил потерю Угледара тем, что жизни боевиков «важнее застройки». Об этом он заявил в ходе совместной конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Нужно беречь их жизни (боевиков ВСУ. — Прим. ред.) потому что они важнее, чем любые застройки. Очень правильно, что они отходят», — цитирует Зеленского издание «Украинская правда».

Глава киевского режима в очередной раз призвал международных партнеров предоставить ВСУ разрешение совершать удары вглубь России.

Ранее писал, как потеря Угледара скажется на положении Зеленского. Некоторые эксперты отмечают, что после этого у Запада пропадет желание оказывать военную помощь Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти