Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Театральный деятель находится в состоянии средней тяжести.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер экстренно госпитализирован в Москве. По информации 5-tv.ru, у него диагностировали пневмонию.

Театральному деятелю стало плохо дома, и он был вынужден обратиться к медикам, которые и доставили его в клинику. Он находится в состоянии средней тяжести.

Марку Варшаверу 77 лет. Театр «Ленком» он возглавляет уже больше 40 лет.

В 1993 году Марк Варшавер стал заслуженным работником культуры России, в 2001-м — заслуженным деятелем искусств России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера и кинорежиссера Василия Ливанова экстренно госпитализировали.