В Петербурге женщина убила сожителя и спрятала его тело в диван

Фото, видео: 5-tv.ru

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Из-за невыносимого запаха, доносящегося из квартиры, соседи обратились в полицию.

В Петербурге женщина убила своего сожителя, обмотала его тело одеялом и спрятала в диван, сообщил 5-tv.ru источник.

Соседи обратились в правоохранительные органы, когда почувствовали неприятный запах, доносящийся из квартиры. В ходе обысков следователи нашли тело мужчины. Сколько оно там пролежало — неизвестно. Однако по словам очевидцев, что смрад в подъезде стоял уже неделю.

Тело мужчины обнаружено в диване. Фото: Telegram/ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/gsuskrf_spb

На вопрос следователей, почему соседи не вызвали полицию раньше, они ответили, что из квартиры постоянно доносился запах алкоголя, но в этот раз он стал невыносимым, поэтому было принято коллективное решение обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

Согласно информации следствия, женщина ранее была судима за кражу наркотиков, также в отношении нее было открыто несколько административных дел за распитие спиртных напитков в неположенных местах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в разгар конфликта жена зарубила мужа топором в Кемеровской области. После чего сама обратилась в полицию.