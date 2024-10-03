В Бельгии против Столтенберга подали иск за участие в подготовке конфликта с РФ

Фото: Reuters/Yves Herman

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В частности, экс-генсека НАТО обвиняют в срыве попытки предотвратить конфликт на Украине.

В Бельгии подали иск против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за участие в подготовке конфликта на Украине против России. Об этом сообщил истец — гражданин Франции Патрик Пазен — на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит ТАСС. Он является исследователем украинского конфликта и автором книги о прямой ответственности Запада в его развязывании.

«Йенс Столтенберг принимал участие в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих собой преступления против мира», — уточняется в документе.

В документе содержатся сведения о том, что Столтенберг участвовал в подготовке Украины к конфликту с РФ. Там фигурирует и имя бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая, по его мнению, использовала Минские соглашения, чтобы затянуть старт конфликта и вооружить киевский режим.

Пазен также обвинил экс-генсека НАТО в том, что он солгал, когда обещал прекратить расширение Североатлантического альянса на Восток.

К тому же, отметил автор иска, Столтенберг саботировал попытку наладить международные отношения и предотвратить конфликт на Украине. В качестве примера Пазен привел неудачные переговоры НАТО с РФ в январе 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Рютте назвал приоритетное направление будущей работы НАТО.