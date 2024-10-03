Крош спасен! Полиция нашла похищенного из зоопарка Ярославля кенгуренка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

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Один из украденных детенышей, к несчастью, погиб.

Полиции удалось найти кенгуренка Кроша, которого злоумышленники похитили из зоопарка в Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Моими коллегами из УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Королев Московской области обнаружен детеныш кенгуру, ранее похищенный из Ярославского зоопарка», — написала Волк.

Расследование уголовного дела о краже экзотических зверьков продолжается.

Кенгуренок Крош пропал из зоопарка в Ярославской области 27 сентября. Позднее стало известно об исчезновении еще двух кенгурят, но уже из зоопарка в Калужской области.

Вечером 2 октября стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в краже зверьков. Одного из кенгурят он успел продать в зоопарк, а второй, к несчастью, погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему полиции не удавалось задержать подозреваемого в похищении кенгурят. Выяснилось, что правоохранителей запутал маленький рост преступника.