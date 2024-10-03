Международный форум БРИКС Fashion Summit: что представили дизайнеры в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

На мероприятие приехали дизайнеры из почти 100 стран.

Москва сегодня стала практически центром мировой моды. Дизайнеры из 100 стран приехали на второй международный форум БРИКС Fashion Summit. Впервые присутствуют гости из таких экзотических стран, как Монголия, Конго и Лаос. Интересно, что многие наряды сделаны из экологичных материалов. Самые лучшие оценила корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Ручная вышивка, киште, вперемешку с бисером.

«Это носят наши молодые девушки, это наши национальные ткани. Мы здесь используем краски своей природы - красный, зеленый, синий. Все, что связано с нашей природой — с пустыней, с морем», — рассказала дизайнер из Туркменистана Айна Дурдылева.

Прообраз китайской ханьфу — хлопковый костюм с накидкой из фатина и роскошное кружево.

«Идея моей коллекции в том, чтобы современным языком, технологией, дизайном, передать традиционные гены, чтобы привлечь молодежь к традиционной китайской одежде», — поделился дизайнер из Китая Сунь Гуйтхен.

Европейским неделям моды такое и не снилось — второй по счету Fashion Summit БРИКС впечатляет масштабом — в Москву съехались представители свыше 100 государств. И географией: делегации из Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса, Катара и еще 40 стран на форуме впервые.

«Сперва я получила приглашение. Потом начала думать, какие именно платья я хочу показать. Я лишь хочу выразить те аспекты, которые еще никто не видел», — отметила дизайнер из Мьянмы Май Тху Лвин.

С 3 по 5 октября Москва станет крупных хабом для международного сотрудничества. Больше 40 панельных дискуссий, где пройдут переговоры на высоком уровне. Деловая программа, основа саммита, посвящена, конечно, международному сотрудничеству.

«Это замечательная возможность пообщаться со столькими единомышленниками в модной индустрии, что также очень важно! Ведь важно налаживать отношения для развития индустрии», — считает основатель Египет Fashion Week Сьюзен Сабес.

Много будут говорить и о поддержке локальных брендов, технологиях и инвестициях. Внимание — к российским дизайнерам.

«Российские бренды предлагают достаточно уникальный аутентичный продукт. Самая большая, но не то что проблема, вызов — это масштабирование, то есть если раньше локальные бренды имели свою, пусть преданную, но очень небольшую аудиторию, то сейчас им нужно очень быстро вырасти, и, соответственно, для этого нужно использовать инструменты и ресурсы такие же масштабные», — отметил основатель и куратор онлайн-платформы для локальных брендов Алексей Аксенов.

А еще саммит — это большой обучающий интенсив для дизайнеров. Поступило более полтысячи заявок. Насыщенная программа воркшопов. И, конечно, выставка.

Познакомиться с культурным наследием стран БРИКС посетители Fashion Summit могут через одежду на специальной выставке. Больше сотни костюмов — это не просто национальная одежда, а переосмысленная история, которую можно вписать в повседневный образ.

«Такой интерес к национальным корням, на самом деле, это уже в мировой моде лет десять существует», — отметила куратор выставки «Наследие» Ольга Михайловская.

Ожидают на саммите и многомиллионные контракты. Так, в прошлом году на форуме их заключили больше чем на 250 миллионов. Достигнуто немало договоренностей и перспектив развития фешн-бизнеса на всех континентах.