Снимите розовые очки: эти диетические продукты не помогут похудеть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Из личного архива Екатерины Осиповой; 5-tv.ru

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Нутрициолог рассказала, почему упаковки с пометками «фитнес» и «эко» являются всего лишь маркетинговой уловкой.

Продукты на полках магазинов с пометками «фитнес», «эко», «без сахара» и «без ГМО» в 90% случаях не несут никакой пользы организму, и являются лишь маркетинговой уловкой. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Осипова в разговоре с 5-tv.ru.

По словам специалиста, среди такого «суперфуда» числятся каши быстрого приготовления, которые не только не приносят пользу, но и могут привести к ожирению. Зачастую они продаются в диетических отделах и аптеках, что повышает уровень доверия покупателей.

«Продукт проходит производственную обработку, при которой разрушаются все его полезные свойства. Чтобы это стало съедобным, в ход идут также ароматизаторы, скрытый сахар. На выходе мы имеем абсолютно бестолковый продукт с очень высокой калорийностью», — объяснила эксперт.

Осипова отметила, что вместо сомнительных «фитнес-продуктов» лучше употреблять полезные сладости. К примеру, три-четыре кубика горького или молочного шоколада.

«Но самое главное правило — это не должен быть перекус, а исключительно десерт после приема пищи», — подчеркнула она.

Следующим продуктом, который зачастую бездумно употребляют любители правильного питания — это фрукты. Однако неконтролируемое поедание даже полезной пищи может легко привести к набору веса.

«Можно долго спорить о полезных свойствах фруктов, но факт остается фактом — сахара в них предостаточно. И на этапе снижения веса стоит все-таки ограничить употребление фруктов до 150-200 граммов в день», — отметила эксперт.

По ее словам, лучше отдать предпочтение ягодам, так как в них содержится значительно меньше сахара.

Кроме того, не стоит злоупотреблять орехами. Они, безусловно, должны присутствовать в рационе, но не более 30 граммов в день. То же самое касается сухофруктов.

«Очень часто сухофрукты дополнительно еще вымачивают в сахарном сиропе, чтобы продукт стал еще более привлекательным, вкусным для потребителя. И вот так незаметно, считая сухофрукты безопасным перекусом, мы здорово увеличиваем количество съеденных калорий. Нужно четко понимать: сухофрукты — это быстрые углеводы», — объяснила нутрициолог.

В результате, употребляя все эти «диетические» продукты в неограниченных количествах, люди стремительно набирают вес. Ведь даже самая безвредная пища имеет свою энергетическую ценность.

«Я рекомендую снять розовые очки и более вдумчиво подходить к выбору продуктовой корзины, перестать обращать внимание на громкие рекламные лозунги, обещающие быструю стройность и здоровье», — резюмировала нутрициолог.

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