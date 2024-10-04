Распространенная проблема: почему на самом деле рвутся носки на пальце

Фото: www.globallookpress.com/Winfried Rothermel, via www.imag

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Подолог назвала основные причины возникновения дырок на этом месте.

Порванные носки на пальцах — кто из нас с этим не сталкивался. Эта злополучная дырка может застать врасплох в самом неподходящем месте. Например, в гостях. Почему так происходит — рассказала в беседе с aif.ru подолог Елена Лапатина.

Врач уверяет, одна из причин заключается в качестве носочного изделия. Если они сделаны из дешевого и тонкого синтетического волокна, то порвутся в обозримом будущем из-за трения, которое создается при ходьбе. Распознать некачественный материал легко — после стирки появляются катышки, после ношения — просветы.

Если выбирать носки из качественного хлопка, то они позволят ногам дышать и будут более удобными.

«Еще одна проблема может крыться в некачественном педикюре. Слишком длинные или криво остриженные ногти могут цепляться за ткань, оставлять зацепки и приводить к разрывам — дырочка может быть, как небольшой, так и довольно заметной. Тут следует понимать, что ногти должны быть определенной формы — по форме пальца», — рассказывает подолог.

По ее словам, верхнее покрытие ногтя не должно быть с изъянами, а, наоборот, — гладким. Неправильно остриженные ногти приводят к травмам и образованию грибковой инфекций, из-за чего возникают шелушения, покраснения, боль и нагноения.

Неправильно подобранная обувь также может быть причиной возникновения этой проблемы. Если обувь слишком тесная, то нога будет находиться в сжатом состоянии. Если же обувь, напротив, слишком свободная, то нога может испытывать трение или дискомфорт из-за смещения пальцев вперед.

Чтобы обеспечить комфортное ношение обуви, рекомендуется дополнить ее стельками. Это позволит ноге принять естественное физиологическое положение, что, в свою очередь, снизит риск возникновения проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Ранее, писал 5-tv.ru, подолог рассказала о защите от порванных колготок.