Актер Александр Яцко о проявлении шестого чувства: «Я не могу разобраться»

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Артист рассказал про свою необычную привычку.

Актер Александр Яцко никогда не сталкивался с проявлением у себя шестого чувства, но имеет привычку разговаривать с людьми, которых нет рядом. В этом заслуженный артист России признался корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Говорит Земля!».

По словам актера, проявления некоего шестого чувства, которое довольно типично для творческих людей, он в себе не замечал.

«Я не могу разобраться, сколько у меня чувств. А здесь какое-то шестое… Это не моя тема, к сожалению, я здесь „нулевый“ человек», — сказал артист.

Зато Яцко может поговорить с самим собой, когда находится один, например, в машине.

«Я могу иногда разговаривать в машине сам с собой или с теми, кого нет рядом, но с кем я хотел бы наладить отношения», — отметил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Яцко думает о татуировках и собирается ли нанести на свое тело «вечные рисунки».