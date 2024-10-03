«Потребности Украины»: Рютте назвал приоритетное направление будущей работы НАТО

Рютте назвал помощь Украине приоритетом в своей работе

Фото: OLIVIER HOSLET/ТАСС

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Он поддержал идею атаковать Россию западным оружием.

Приоритетным направлением работы Североатлантического альянса станет увеличение помощи Украине. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве.

«Потребности Украины сейчас срочные, и мы усердно работаем над тем, чтобы делать больше и быстрее», — цитирует Рютте агентство ТАСС.

При этом своим основным приоритетом генсек назвал сохранение оборонного потенциала НАТО. Вторым — увеличение помощи Украине и приближение ее к альянсу. Третьим направлением в своей работе Рютте назвал усиление партнерства с Европейским союзом и странами, которые разделяют интересы НАТО.

Марк Рютте вступил в должность генерального секретаря альянса 1 октября, сменив на посту своего предшественника Йенса Столтенберга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как поведет себя новый генсек НАТО по отношению к России. Эксперты убеждены, что он продолжит антироссийскую политику Столтенберга.