Мощные свойства: как гранат помогает укрепить здоровье

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Польза фрукта доказана многочисленными исследованиями.

Гранат может быть полезен при сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваниях. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог и врач-диетолог Оксана Михалева.

«Согласно результатам различных исследований, гранат обладает мощными антиоксидантными, антимикробными и антиканцерогенными свойствами», — отметила эксперт.

Кроме того, употребление фрукта принесет пользу при метаболическом синдроме, заболеваниях эндокринного и ревматологического характера, а также при развитии рака. По мнению Михалевой, гранат стоит есть и при патологиях полости рта.

Гранат положительно влияет на состояние кожи, его можно употреблять для профилактики рака кишечника и проблем пищеварительного тракта. Однако Михалева предупредила, что есть можно только мягкие косточки, так как иначе можно повредить желудок или кишечник.

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