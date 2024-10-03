Золотов поздравил сотрудников и ветеранов ОМОНа с профессиональным праздником

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; Пресс-служба Росгвардии России; 5-tv.ru

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Директор Росгвардии поблагодарил сотрудников и ветеранов отрядов.

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил сотрудников и ветеранов с Днем отрядов мобильных особого назначения. Он заявил, что личный состав ОМОН неизменно доказывает верность Родине со дня его создания. Об этом говорится в тексте поздравления, который пресс-служба ведомства распространила вместе с кадрами работы сотрудников отрядов.

«Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов отрядов мобильных особого назначения с 36-й годовщиной образования подразделений! С момента создания личный состав ОМОН неизменно доказывает верность Родине и присяге, выполняя самые сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на всей территории нашей страны», — сказал Золотов.

Множество рискованных операций удалось провести, благодаря выносливости сотрудников ОМОН, их безупречной подготовке и боевой выучке, а также умению слаженно работать в команде. В ходе спецоперации на Украине они приближают победу в битве с неофашистами, проявляя мужество и героизм.

Служба в ОМОН стала для многих поколений школой братства, подчеркнул Золотов. Он поблагодарил сотрудников за честную и безупречную службу, а также самоотверженность и верность долгу. Глава Росгвардии также выразил слова признательности ветеранам. Они заложили боевые и служебные традиции и сегодня продолжают вести активную патриотическую работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в приграничье отряды Росгвардии ведут воздушную разведку с помощью БПЛА. Бойцы выявляют опорные пункты ВСУ, чтобы нанести по ним удар.