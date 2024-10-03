В реанимации: появились новые детали о состоянии актера Василия Ливанова

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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«Русского Шерлока Холмса» госпитализировали на минувшей неделе.

Появились новые подробности о состоянии актера и кинорежиссера Василия Ливанова, находящегося сейчас в реанимации. О них сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, артист сейчас находится в отделении реанимации неврологии, у него ясное сознание. Также сообщается, что к Ливанова не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Василий Ливанов сыграл роли в десятках картин, также он озвучивал персонажей из популярных советских мультфильмов, например, Карлсона и крокодила Гену. Советскому и российскому зрителю он хорошо запомнился в образе Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона».

На прошлой неделе актера и кинорежиссера Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию. Сообщалось, что состояние артиста тяжелое. Госпитализацию подтвердила его супруга Елена Ливанова. Позднее она в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявила, что истерия по поводу здоровья актера мешает работать медикам, которые обязаны соблюдать врачебную тайну в интересах пациента.

Ранее 5-tv.ru писал, что артиста Василия Ливанова прооперировали в больнице. Врачи сделали ему ангиографию.