В Кремле раскрыли детали встречи Путина с его полпредом в УрФо Артемом Жогой

Песков: Путин уже встретился со своим новым полпредом в УрФо Артемом Жогой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Ранее Жога занимал пост главы парламента ДНР.

Глава РФ Владимир Путин встретился в среду, 2 октября, со своим новым полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Президент, естественно, должен был с ним (Жогой — Прим.ред.) встретиться, эта встреча состоялась вчера, до этого у президента график не позволял этой встрече состояться», — объяснил Песков.

По его словам, никаких задержек с отставки бывшего полпреда Путина в УрФО Владимира Якушева до назначения Жоги не было.

Ранее Артем Жога занимал посты главы парламента Донецкой Народной Республики (ДНР), а Владимир Якушев, покинувший пост полперда, сейчас получил должность первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник боевых действий может занять пост президента России согласно Конституции РФ.