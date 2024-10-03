Как соучастники: ослабевшие Штаты рискуют быть втянутыми сразу в два конфликта

Фото, видео: Reuters/Amr Abdallah Dalsh; 5-tv.ru

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США потеряли статус гегемона на мировой арене — управлять ситуацией в других странах им становится все труднее.

Западная пресса все больше уверена в том, что США не способны контролировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Как пишет Politico, президент Штатов Джо Байден больше не может влиять на Израиль, ограничиваясь лишь просьбами и рекомендациями. При этом Израиль в любой момент может нанести удары по ядерным объектам Ирана, а Штаты таким образом рискуют быть втянутыми сразу в два конфликта как соучастники.

Аналитики имеют в виду еще и Украину. По их мнению, США оказались сейчас между двух огней. Украине было направлено слишком много денег и оружия. Издание Telegraph отмечает, что поставки истощили запасы Пентагона, а Израиль постоянно требует дополнительной помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ближневосточный конфликт стал темой экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Причем начался он со скандала. Незадолго до встречи Израиль объявил персоной нон-грата самого генсека международной организации — за то, что тот не осудил ракетный удар Ирана.