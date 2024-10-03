Издают жалобные стоны: для спасения косаток осталось мало времени

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Люди пытаются сделать все возможное, чтобы вызволить застрявших на мели морских животных из ловушки.

Настоящая драма продолжается на Камчатке, где спасают целое семейство косаток. Животные так и не успели выйти в открытое море, оставшись внутри лимана, и вновь оказались на грани смерти во время отлива. Операцию по их спасению возобновили. Сегодня на место прибыли сотрудники МЧС. Все подробности операции, за которой следит вся страна, рассказывает корреспондент «Известий» Александр Степаненко.

В звуках, которые издают эти касатки, слышится отчаяние. Как и в словах волонтеров, которые все видят, но не могут помочь. Особенно когда самая крупная касатка еще и заваливается на бок.

«Она не может встать, а мы не можем поднять. Вот, задыхается, в воде лежит. Малыш не дает подходить», — сообщил один из волонтеров.

В какой-то момент группе спасателей удалось ее перевернуть. Косатку начали активно поливать водой. Видно, что вся ее кожа изранена. Звук, который они издают сейчас, больше похож на жалобный стон.

Спасательная операция здесь началась еще накануне. Четверо касаток из Охотского моря через узкий канал заплыли в закрытый лиман. И сами уже не смогли выбраться обратно. А во время отлива воды в лимане стало так мало, что косатки начали задыхаться и травмироваться о дно.

«Одна из самочек не могла уйти. Может, травмировалась, может, устала. И косатки — они же все семейные, они же очень умные, они не бросали свою маму», — сказал министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Спасатели и волонтеры накануне искали разные способы, как оттащить косаток на более глубокие участки. Но ни один вариант не сработал: из-за того, что дно илистое, любая техника там вязла. А вручную даже большой бригаде сдвинуть косатку почти невозможно. Взрослая особь весит до восьми тонн. Надежда была только на полноводный прилив и что косатки сами уплывут, но этого не произошло.

«Они переместились к устью и там остались. Сейчас там туманная и ветреная погода. Думаю, что вода будет спадать, они также окажутся на мели», — говорит глава Соболевского муниципального района Камчатского края Андрей Воровский.

Ориентироваться в воде касаткам помогает внутренняя система эхолокации. Возможно, как раз в ней и произошел сбой, почему они и заплыли в нетипичное для себя место.

«Очень узкий этот проход, они ослаблены, дезориентированы. Насколько сил у них осталось, если они по отливу еще один раз останутся на мели, то, скорее всего, неизвестно, чем закончится», — отмечает зоолог, кандидат биологических наук Сергей Корнев.

Бедные морские животные за время прилива попросту не могут найти этот выход, снова попадая на мель. Сейчас спасательная операция продолжается. Главное — не допустить пересыхания кожи морских животных, а также не дать косаткам задохнуться и высохнуть. Когда уровень воды снова поднимется, их попробуют сопроводить к выходу из злополучного лимана.

По оценке зоологов, времени у косаток немного, особенно у раненой. У нее будет всего пара приливов, чтобы попытаться уплыть.