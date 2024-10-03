ВСУ потеряли за сутки более двух тысяч боевиков

Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert

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Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО составили до 2085 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, наибольшие потери ВСУ понесли в направлениях, где работают подразделения группировок войск «Запад», «Юг» и «Центр». Также украинские боевики лишились большого количества боевой техники, в том числе иностранного производства — американских гаубиц М777 и М198, французской «Caesar» и орудия L-119 производства Великобритании.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские войска продолжают продвижение в районах населенных пунктов Дзержинск, Красный Яр, Гродовка и Горняк Донецкой народной республики, а также занимают выгодные рубежи и позиции в районах Купянска, Новоосиново и Лозовой.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за ночь силы ПВО сбили 113 украинских дронов над регионами России.