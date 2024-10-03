Все в порядке? Названо место, где может находиться пропавшая дочь Успенской

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезда заявила об исчезновении наследницы 2 октября.

Пропавшая дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина может находиться в Израиле. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на анонимный источник.

При этом собеседник издания утверждает, что с пропавшей дочерью все в порядке. Однако, по словам адвоката Успенской Елены Сениной, Плаксину могли похитить по политическим мотивам — из-за поддержки певицей спецоперации и российских военных. Также артистка неоднократно посещала новые российские регионы, в том числе бывала в Донецкой и Луганской народных республиках.

При этом в беседе с 5-tv.ru адвокат подчеркивала, что сейчас предпринимаются все возможные действия для возвращения Плаксиной, которая, как считает Сенина, могла быть завербована спецслужбами.

Певица Любовь Успенская подтвердила пропажу своей дочери 2 октября. В беседе с 5-tv.ru артистка сообщила, что не может ее найти — телефон наследницы остался дома.

Ранее 5-tv.ru подробно разобрал версии, куда могла пропасть дочь певицы Любови Успенской.