Расследование по делу блогера Аяза Шабутдинова завершено
Фото: Гордеев Андрей/ТАСС
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Его задержали осенью 2023-го по статье о мошенничестве.
Расследование по делу о мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова завершено. Об этом сообщил его адвокат Калой Ахильгов в беседе с 5-tv.ru.
Отмечается, что суд изучил свыше 150 томов уголовного дела, возбужденного в отношении Шабутдинова.
Блогера задержали 3 ноября прошлого года после многочисленных жалоб на его образовательные курсы. Следствие установило, что в 2023 году Шабутдинов заработал 300 миллионов рублей на продаже «чудо-курсов» по заработку в Интернете. Блогер обещал участникам богатство за считанные недели.
Рекламируя курсы и устраивая «прогревы», чтобы большее количество людей пришло в «поток», Шабутдинов утверждал, что в списках его клиентов значатся очень влиятельные люди. Таким образом число желающих обучиться быстрому заработку возрастало в разы.
Некоторые обманутые тратили на его курсы кредитные деньги — от 150 тысяч до 350 тысяч рублей. Блогер обвиняется по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таганский районный суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября.