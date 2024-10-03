«Рок правильного человека»: юбилей отмечает основатель легендарной «Агаты Кристи» Вадим Самойлов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

В честь 60-летия музыкант планирует большой тур по России.

Большим туром по всей России отметит свой день рождения основатель легендарной отечественной рок-группы «Агата Кристи». Сегодня Вадиму Самойлову исполнилось 60!

Десятки его композиций стали всенародными хитами. О том, почему песни «Агаты Кристи» остаются актуальными, рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Эту мелодию с первых нот подхватывают тысячи. Текст знают миллионы. На сцене фестиваля ДК Горбунова «Легенды русского рока» — Вадим Самойлов. Сам — живая легенда! Ну кто поверит, что здесь ему — почти 60.

Драйва на сцене и на заре карьеры было не меньше: эпатажный наряд, надрывный вокал, тексты — не по возрасту глубокие.

Это кадры третьего фестиваля свердловского рок-клуба. 1988 год. Для парней из Асбеста, студентов уральского политеха, — небывалый успех. Здесь Самойлов еще не знает, что песни «Агаты Кристи» составят золотой фонд уральского рока. А сам он станет героем нескольких поколений.

«Я, с одной стороны, отдаю себе отчет, кто я есть. С другой стороны, мне кажется, что быть скромным проще, чем быть напыщенным. Это повод не гордиться собой, а, понимая свои достижения, ставить себе новые рубежи», — считает музыкант.

Рубежи покорялись один за другим. В начале 1990-х «Агата Кристи» ворвалась на большую сцену с инновационными электронными аранжировками и глубокими образами, которые Вадим и его брат Глеб доставали из самых глубин подсознания.

«Композиция „Вива Кальман“ — она мне приснилась полностью, вот до деталей аранжировки, только еще без текста. Я ее показал, придумали тему вот такого клоуна, который, так сказать, здесь веселит всех, а ночью там кого-то там терзает, убивает», — вспоминает Самойлов.

Музыка «Агаты Кристи» настолько точно попадала в нерв эпохи, что один из главных ее визуализаторов — Алексей Балабанов — лично попросил Самойлова написать песню для кульминационного момента «Брата 2».

С братом собственным у Вадима давний разлад. Доходило даже до судебных дел за право исполнять песни. В итоге все решения — в пользу здравого смысла.

«Суд, который Глеб подавал на меня, принял такую же точку зрения, как у меня, что оба из братьев Самойловых являются создателями материала группы „Агата Кристи“ и оба правомочны исполнять весь репертуар», — рассказывает Владимир Самойлов.

Разногласия с братом лежат и в идеологической плоскости. Вадим Самойлов с 2014 года поддерживает русских на Донбассе. Неоднократно ездил туда с концертами.

«Ты же не решаешь, ты так чувствуешь», — признается артист.

Бойцы отвечают взаимностью. Например, устроили перформанс, когда музыкант играл песню «Ковер-вертолет».

«Я не могу жить, делая вид, что рядом специальной военной операции не существует. Я всей душой и всем сердцем там. И для меня выразиться на эту тему — крайне важно», — делится Самойлов.

Вот и коллеги по цеху считают: с годами музыка Вадима Самойлова обретает все более серьезные смыслы.

«Даже те песни, которые люди знают и поют, они звучат сейчас по-другому. Они звучакт –как-то более как-то по-мужски для меня и с каким-то напором таким настоящим», — говорит лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.

«Дорогой Вадим! Будь здоров, весел, богат и непобедим!» — обращается к музыканту лидер группы «Тайм-Аут» Александр Минаев.

«Рок правильного человека — это про тебя, Вадим!» — уверен основатель и лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр.

У Вадима Самойлова много проектов, как авторских, так и продюсерских. Он много лет помогает талантливой молодежи делать первые шаги. Творческих планов — еще лет на 60, так что его бой далеко не окончен.