Два года до векового юбилея: в Хабаровске полностью выгорел театр музкомедии

Фото, видео: Сергей Иванов/ТАСС; 5-tv.ru

В здании взорвались баллоны с газом, произошло частичное обрушение.

В Хабаровске сегодня утром загорелся краевой музыкальный театр — ведущий на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Площадь пожара стремительно выросла до четырех тысяч квадратных метров. В горящем здании взорвались несколько баллонов с газом, произошло частичное обрушение.

Власти уже пообещали восстановить объект культуры, но губернатор региона призвал жителей набраться терпения. С подробностями с места ЧП — корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Театр музыкальной комедии в Хабаровске выгорел дотла. Пламя уничтожило четыре тысячи квадратов. Очевидцы говорят: изначально огонь вспыхнул где-то на улице, но меньше чем за минуту перекинулось и на само здание.

«Услышали подозрительные стуки, как будто что-то сыпется. Предположили, что что-то падает или долбит крышу. Выглянули в коридор, в фойе, а там уже поднимаются языки пламени. Снизу причем, не сверху», — рассказывает звукорежиссер Хабаровского музыкального театра Михаил Курников.

К счастью, все репетиции должны были начаться позже. В этот момент внутри находились лишь несколько сотрудников театра. По их словам, никакой пожарной сигнализации не было. К счастью, все успели вовремя эвакуироваться. В ходе тушения пожара на месте взорвались четыре баллона с газом. Обрушился фасад и наружная стена.

Развернут оперативный штаб. На месте работают более 60 спасателей и 15 единиц техники. Но уже понятно: здание уничтожено практически полностью. Любимой хабаровчанами музкомедии, где не только ставились спектакли, но и вообще происходили главные события культурной жизни, больше нет.

Причем летом в Хабаровском театре проводили пожарные учения. Тогда по легенде полыхало в операторской на малой сцене, внутри было двое пострадавших. С задачей пожарные справились на отлично. Тогда руководитель сделал вывод, что местные сотрудники МЧС готовы к подобным пожарам. Сегодня они применили знания на деле. К слову, сама часть находится буквально в 100 метрах от здания — через дорогу.

Два года отделяли крупнейший краевой театр от 100-летнего юбилея. В 2021-м ему присвоили звание «академический». Однако в июле этого года в театре произошел скандал. В музтеатре сорвалось закрытие сезона из-за протекающей крыши. В сентябре в театре начались ремонтные работы. Завершить их должны были к концу года. Общая смета работ чуть больше 33 миллионов рублей. По одной из версий пожар начался как раз из-за стройматериалов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 216 УК РФ нарушение правил безопасности, при ведении строительных и иных работ», — сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

И уже появились кадры, как силовики ведут группу мужчин от театра. Не исключено, что это рабочие, которые ремонтировали здание.