«Она задыхается»: на Камчатке одна из спасенных косаток вновь застряла на мели

На Камчатке одна из спасенных косаток вновь застряла на мели

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru

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Вероятно, млекопитающее попало в ловушку из-за отлива.

Одна из касаток, которых спасали накануне возле берегов Камчатки, снова застряла на мели из-за отлива. Как рассказали 5-tv.ru местные жители, млекопитающее лежит на боку и задыхается.

На мели оказалась самая крупная особь. По словам очевидцев, спасти редкое животное пока не представляется возможным.

«Нам народу надо сюда. Она не может встать, а мы вдвоем не можем поднять», — сообщил местный житель региона.

Накануне у берегов Камчатки спасали целое семейство косаток — двоих взрослых и столько же детенышей выбросило на мель во время отлива. Спасательная операция продолжалась несколько часов.

Косатки — китообразные, представители семейства дельфиновых и парвотряда зубатых китов, единственные в своем роде. Живут в разных уголках мирового океана, обитают как в открытой воде, так и по берегам, обычно не ближе, чем в 800 километрах от линии. На Камчатке их чаще всего наблюдают в Авачинском заливе, у мыса Зеленый.

Ранее 5-tv.ru показал на видео, как спасали застрявших на мели косаток на Камчатке.