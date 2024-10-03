Исчезновение с «политическим окрасом»: куда пропала дочь певицы Любови Успенской

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Уже несколько дней артистка ничего не знает о судьбе единственной наследницы Татьяны Плаксиной.

Пропала дочь певицы Любови Успенской, 34-летняя Татьяна Плаксина. Мама и коллеги в последний раз видели ее несколько дней назад, после чего Любовь Залмановна уехала выступать в Баку, а когда вернулась, не застала наследницу дома. Она ушла, а может, была похищена, без своих телефонов. На связь ни разу не выходила.

Сначала соответствующая информация появилась в Telegram-каналах, вскоре и сама знаменитость заговорила с журналистами. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru подтвердили слухи сама артистка, ее адвокат Елена Сенина, а также директор.

«Мы предприняли все необходимые меры. И мы будем не мы, если не вернем Таню и не накажем виновных», — заявила Сенина.

Версии причины исчезновения Татьяны Плаксиной

В своих первых интервью на эту тему Успенская признавалась, что рассматриваются две вероятные причины пропажи дочери. Согласно первой, это похищение с целью шантажа и получения выкупа, ведь певица — известная и состоятельная личность. По одному из предположений, Плаксина могла снова начать принимать запрещенные вещества.

Любовь Залмановна считает, ее дочь могли украсть «дилеры и наркоманы». Она также уточняла, что содержит большой штата обслуживающего персонала, но никто из сотрудников не помог следствию, так как «ничего не видел».

Второе направление поиска связано с частыми поездками Успенской и Плаксиной в новые регионы России — Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

«Дорогие мои друзья, у меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти… Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов… Я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы», — подчеркнула Успенская в разговоре с 5-tv.ru.

Исполнительница обратилась к своим поклонникам и коллегам, а также правоохранителям с просьбой помочь найти ее дочь и сообщить любую полезную информацию.

Третья версия причины пропажи Плаксиной — политическая

Фото: 5-tv.ru

Адвокат Елена Сенина активно вовлечена в решение проблемы. Она записала видеообращение прямо во время торжества по случаю свадьбы ее дочери. И заявила о третьей версии. Как известно, Успенская родом с Украины, она родилась в Киеве. Затем путешествовала по разным странам со своими песнями и в итоге надолго обосновалась в США.

Уже много лет звезда живет в России, в 2022-м заявила, что исполнила свою мечту и получила российское гражданство. Еще и поэтому, с учетом активной поддержки армии РФ и действующей власти, поездок в новые регионы и высказываний об украинском конфликте, рассматривается версия с похищением на политической почве.

«Танюша сейчас находится, по нашей информации, не на территории РФ», — заявила Сенина… В связи с зависимостью она завербована спецслужбам иностранного, понятно, какого государства. Мы не можем говорить, что находимся в панике, но у нас были знаки, у нас были уже предпосылки утверждать, что эти поездки в ЛНР И ДНР не пройдут даром для Любы. Но мы не думали, что через Таню это увидим», — сказала Сенина.

Адвокат подчеркнула — что бы ни случилось, Успенская не изменит свою позицию по отношению к России. По ее словам, «негодяи используют самые больные, самые подлые методы для реализации своих планов». Представитель звезды призвала соответствующие госструктуры к содействию в поисках Татьяны, заявление в правоохранительные органы уже подано.

«Это явный политический окрас в связи с тем, что Успенская родилась в Киеве, жила в Америке, но заняла четкую пророссийскую позицию», — добавила Сенина.

Чем известна дочь королевы шансона Татьяна Плаксина

Фото: Instagram*/pacha_tati

Впервые певица вышла замуж за Виктора Шумиловича в 17 лет, родила близнецов, но они умерли в больнице. С Юрием Успенским она прожила шесть лет, с Владимиром Францем три года. Татьяна Плаксина — единственная дочь Любови Успенской от четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина. Она появилась на свет в США, поэтому свободно владеет и русским, и английским языками.

Отношения мамы и дочери всегда были сложными, а семейные проблемы выносились на публичное обсуждение. В 2018 году с Плаксиной случилась большая беда — она упала с велосипеда в Коста-Рике, разбила лицо, травмировала челюсть и ребра, потеряла часть зубов. Как итог — наследница звезды пережила четыре пластические операции.

В 2020-м Татьяна обвинила родительницу в насилии. Заявила, что ее удерживали в доме и даже пытались задушить. Якобы из-за того, что дочь хотела стать христианкой и собиралась пойти в храм. Успенская в свою очередь оправдывалась тем, что у дочери наркозависимость, и клевещет на мать не она, это все бред от веществ, пробудивший внутренних демонов.

Воссоединение Плаксиной и Успенской после скандала

© РИА Новости/Наталья Селиверстова

Взаимные проклятия и скандальные интервью длились несколько месяцев. Плаксина то обвиняла мать в издевательствах на протяжении всей жизни, то отказывалась от своих слов, Успенская ждала возможности отправить ее на лечение в рехаб.

Постепенно вражда развеялась, и родственницы стали жить вместе в Москве и заниматься совместным творчеством. Однажды Татьяна призналась, что на наркотики ее подсадила подруга Таисия, она же после очередной дозы настраивала ее против Успенской.

После примирения и реабилитации дочери Любовь Залмановна взялась за ее карьеру и внешний вид. Она оплатила врачей, которые восстановили лицо и улыбку, пластических хирургов, увеличивших ей грудь. Потом вывела на сцену. В отношениях царила гармония и любовь, по крайней мере так все выглядело со стороны пока Плаксина не пропала.

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