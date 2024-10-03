Смертельный вирус: угрожает ли России лихорадка Марбург

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Вирусолог оценил возможность проникновения опасной болезни в нашу страну.

Лихорадка Марбург не является угрозой для России. Об этом рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с NEWS.ru.

Эксперт указал, что данный вирус можно подхватить через употребление грязную пищи, кровь или после контакта с заболевшим, в том числе животным.

«Так что для нас это экзотика, и маловероятно, что вирус распространится в России. Разве что если россияне поедут в регионы Африки, где есть этот вирус, и будут вести себя там крайне неосторожно», — объяснил эксперт.

Он указал, что хоть и смертность от вируса Марбург очень высокая, но распространяется он «довольно туго».

Марбург называют родственником Эболы, поскольку они похожи по своим свойствам. Вирус очень схож по геному с вирусами бешенства и везикулярного стоматита. Сегодня не существует вакцин и методов лечения данного заболевания, заключил Аграновский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вспышка вируса Марбург произошла в Восточной Африке.