На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетней Вики

Фото, видео: 5-tv.ru

Девочке поставили страшный диагноз, который стал ударом для ее семьи.

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На Пятом канале День добрых дел. Помощь требуется девятилетней Вике из Челябинска. Из-за тяжелого заболевания сердца девочке запрещены любые физические нагрузки. Ребенку нужна операция стоимостью один миллион 200 тысяч рублей, но таких денег в семье нет. Помочь можете вы, зрители Пятого канала! Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-11 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Учебу в школе Вике пришлось отложить. В сентябре девочка пошла на первый свой урок, но сразу после линейки ей резко стало плохо.

«Она упала в обморок. Она была в критическом состоянии, я не могла прощупать пульс у нее. Вызвала скорую. Нас увезли в больницу, поставили диагноз — пароксизмальная наджелудочковая тахикардия с частотой сердечных сокращений 250 ударов в минуту», — рассказывает Евгения Ларина, мама Вики.

Диагноз стал ударом для семьи, ведь Вика родилась полностью здоровой и до семи лет ни на что не жаловалась. А теперь ее жизнь полностью изменилась. Никаких физических нагрузок — даже пары ступеней по лестнице. Никакой школы.

Состояние Вики удалось стабилизировать медицинскими препаратами, но это временная и не очень эффективная мера. Девочке нужна операция.

«По сердцу протягивается диагностический электрод и проводится совместно с кардиохирургами-электрофизиологами внутрисердечное исследование. И в последующем данное исследование позволяет выявить место локализации, расположение аритмогенного субстрата и наносится радиочастотное воздействие, то есть воздействие высокими температурами», — поясняет детский кардиолог Зоя Романцова.

Из-за бюрократических сложностей выделенная Вике квота оказалась недействительна. Ждать еще год, когда будут снова распределены средства из бюджета, крайне рискованно. На спасительную операцию необходимо один миллион 200 тысяч рублей. Собрать эту сумму самостоятельно у семьи из Челябинска не получится.

Обычно после таких операций пациенты возвращаются к привычной жизни спустя пару дней, а через несколько месяцев им разрешают физические нагрузки. Вика, как и любой ребенок, не любит сидеть на одном месте. Девочка планирует быстро наверстать все пропущенное в школе. Планы на жизнь у нее большие и светлые — Вика, как и многие в ее семье, хочет помогать людям.

Главное сейчас — сделать операцию в Москве. Мечта всей семьи, чтобы Вика поскорее поправилась. А для этого девочке нужна наша с вами поддержка, иначе ее сердце просто не выдержит.