Уроки со спецэффектами: кто стал победителем конкурса педагогов «Мастер года»

Фото, видео: ВКонтакте/МАСТЕР ГОДА/mas.tergoda; 5-tv.ru

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Занявший первое место учитель станет советником министра просвещения России на общественных началах.

Грамотный наставник — залог успешного образовательного процесса. И многое здесь зависит от того, как именно педагог дает знания своим студентам, какие методики использует и как мотивирует учащихся. Лучшие практики продемонстрировали в Тюмени, где прошел финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования. В нем приняли участие преподаватели и мастера колледжей, и техникумов из 89 регионов. Кто стал лучшим — узнал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Связать челюсть, чтобы не укусила, а затем провести пальпацию. И все это с действующим сотрудником ФСИН. Служебная овчарка по кличке Грей помогает студентам грызть гранит ветеринарной науки. Приглашать на занятия пса — методика преподавателя с Чукотки.

В этой аудитории студентам-фармацевтам вместо скучных лекций предлагают почувствовать себя волшебниками и заняться зельеварением.

К получившемуся сиропу от кашля так и хочется придумать пару заклинаний. Но судьи уже спешат на занятие по сестринскому делу. Дымовая завеса, проблесковые маячки — адреналин зашкаливает. Но ведь именно так и происходит в реальной жизни.

«Применял спецэффекты кое-какие: дым-машину, дети в дыму ползали, оказывали первую помощь. Получилось энергично, побывали в виртуальной операционной, поработали с VR-очками», — говорит преподаватель колледжа «Подмосковье» Святослав Масанин.

Открытые уроки — один из ключевых этапов конкурса «Мастер года». Лучшие педагоги техникумов и колледжей показывают, как в XXI веке бороться за внимание и горящие глаза студентов.

В этом году на победу в конкурсе «Мастер года» претендовало рекордное число участников — свыше шести тысяч педагогов среднего профессионального образования. Но в финал пробились лишь 89.

Один из таких счастливчиков — Дмитрий Мерзляков из ЛНР. Преподавать в аграрном колледже начал еще 20 лет назад, но с тех пор поменялись и студенты, и методики. Важно не отставать.

«Когда я начинал работать, был учебник и был плакат. В настоящий момент мы практически не используем это, у нас есть интерактивная доска, у нас есть проектор, компьютер, обучающие программы», — рассказывает Дмитрий Мерзляков, представитель ЛНР.

Такое внимание к среднему образованию неслучайно — рабочие специальности востребованы как никогда. От монтажа оптоволоконных сетей и промышленной сварки до графического дизайна и кулинарии.

Победитель прошлого года из Тюмени — Иван Зарубин — знает по опыту: конкурс помогает масштабировать лучшие практики обучения на всю страну.

«Так как у нас страна очень большая, у нас и такие же большие различия в системе образования, и обмен опытом. Когда мы встречаемся в одном месте, он, несомненно, важен. Потому что каждый приносит в свою область новости и приемы со всей России, которые можно использовать, чтобы систему среднему профессионального образования развивать», — говорит Иван Зарубин.

Но современный педагог обязан быть еще и тонким психологом. Отдельный этап конкурса — решение непростых воспитательных задач. И сценарии, которые достались командам, касались самых актуальных проблем.

«У нас был студент Александр, который в учебной группе подвергался не физическим, а психологическим воздействиям от других студентов, а педагоги не предпринимали никаких действий», — говорит преподаватель техникума из Сахалинской области Святослав Белоус.

На каждом этапе за работой педагогов внимательно наблюдали эксперты. Оценивали авторский подход, гибкость мышления, умение заинтересовать и вовлечь в работу.

«Такой проект, как профессионалитет, направлен именно на то, чтобы максимально приблизить те запросы, которые есть у наших работодателей, к тем возможностям, к тем кадрам, которые готовят нашу системы профессионального образования», — сказал первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Педагогом, набравшим наибольшее количество баллов, стал Дмитрий Медведев, преподаватель автотехнического колледжа из Курска.

Помимо денежного приза, победитель станет советником министра просвещения России на общественных началах. А значит сможет напрямую влиять на развитие среднего образования в стране.