Ситуация на Ближнем Востоке: ждать эскалации или мира

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stringer; 5-tv.ru

Накануне в Совбезе ООН прошло заседание, посвященное последним событиям в регионе.

Ближневосточный конфликт стал темой экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Причем начался он со скандала. Незадолго до встречи Израиль объявил персоной нон-грата самого генсека международной организации — за то, что тот не осудил ракетный удар Ирана. Чуть позже, правда, Антониу Гутерриш это сделал, но въезд ему на территорию еврейского государства отныне запрещен. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев следил за дипломатическими баталиями.

В Совбезе ООН срочное заседание по Ближнему Востоку. Это частая процедура, когда там что-нибудь происходит. Но в этот раз все сразу пошло не по плану. Еще до начала встречи разразился беспрецедентный скандал.

Прямо перед встречей в Нью-Йорке МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон-грата и запретил ему въезд в свою страну — за то, что тот ослушался США и Европы и не стал осуждать иранскую атаку. История дипломатии многое видела, но чтобы такое… Все, конечно, ждали, что скажет генсек. Во вступительном слове он все же осудил атаку, а затем перешел к повестке. Происходящее призвал рассматривать в контексте.

«Бушующая агония на Ближнем Востоке стремительно превращается в пожар. Мирное население платит жуткую цену, и я это самым решительным образом осуждаю. Крайне важно избегать крупномасштабной войны в Ливане, которая может иметь крупные и разрушительные последствия. Мы стали свидетелями драматичной эскалации», — сказал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Далее постпред России изложил позицию Москвы.

«Ближневосточный регион на наших глазах скатывается в пучину новой войны, а Совбез ООН лишь беспомощно наблюдает за этим. Россия осуждает вторжение Израиля в Ливан и призывает немедленно прекратить силовые действия и вывести израильские войска с его территории. Американские подельники во всем им подыгрывают, парализуя работу Совбеза», — сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Насчет сдержанности Иран дополнил — Тегеран всячески пытается избежать конфликта.

«Иран неоднократно заявлял, что намерен добиться стабильности для всего региона, призывал к прекращению огня и принятию мер для недопущения жертв среди гражданского населения. Мы настаивали на этой целый год, но опытным путем выяснили, что Израиль понимает исключительно язык силы. Дипломатия неоднократно терпела крах, поскольку Израиль рассматривает сдержанность не как жест доброй воли, а как слабость, которую он готов использовать в своих целях», — сказал постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Действительно, перейдены все красные линии. Об этом говорят и в Иране, и в Тель-Авиве — и это безусловно так. Одни сравнивают с землей на чужой территории целые кварталы, и одного за другим убивают чужих лидеров. Другие обрушивают на чужую территорию как минимум 180 ракет и обещают бить по гражданской инфраструктуре, если Израиль ответит. А Тель-Авив ответит непременно. Там вообще говорят, что сейчас лучший за 50 лет момент покончить с Ираном раз и навсегда.

Очевидно, что полномасштабная война Тегерану не нужна. Особенно, если в нее вступят США. Тут попахивает третьей мировой. А США всегда поддерживали Израиль и максимально давили Иран, разжигая там конфликт, как могли. Президент Штатов Джо Байден сообщил, что поговорит по телефону с другими лидерами «Большой семерки». Но резких заявлений пока не делал. Видимо, ждет, чем закончится Совбез. Соседи по «горячему» региону явно не горят желанием вмешиваться в горячий конфликт.

«Позиция Королевства Саудовская Аравия, конечно, заключается в необходимости деэскалации и использования диалога для решения всех проблем. В основном это потому что регион конфликта находится рядом со многими странами, которые хотели бы видеть свое будущее процветающим», — сказал министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Аль-Ибрагим.

То есть конфликт все же в политической плоскости. Пока что.