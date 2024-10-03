Организатор и соучастники теракта в «Крокусе» находятся за рубежом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Стали известные новые детали расследования трагедии.

Произошедший полгода назад теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» имеет международный характер, поэтому продолжающееся расследование считается особо сложным. Пойманы и осуждены в соответствии с тяжестью преступления не все организаторы и участники преступления. Некоторые из них сейчас скрываются за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копии некоторых материалов уголовного дела.

«Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную, в том, международным характером совершенного преступления и нахождением организаторов и соучастников преступлений за пределами РФ», — говорится в документах.

Отмечается, что установление фактических обстоятельств произошедшего, а также всех лиц, имеющих отношение к этому кровопролитному теракту, потребует значительных усилий со стороны следователей. Необходимо большое количество следственных и процессуальных действий, которые выведут правоохранителей к конкретным виновникам гибели людей в концертном зале.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. К выходу на сцену за кулисами готовились музыканты группы «Пикник», зрители занимали свои места в зале. За несколько минут до начала представления в здание ворвались боевики с оружием и открыли огонь по людям. Стреляли без разбора в каждого, кто не успел найти укрытие, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. Погибли 145 человек, ранения разной степени тяжести получили 551.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 22 сентября, спустя полгода после трагедии, в Москве вспоминали жертв теракта.