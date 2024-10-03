В Хабаровске горит краевой музыкальный театр
Виктория Алакоз 403 0
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Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
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На месте ЧП работают спасатели.
В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр, сообщило региональное управление МЧС РФ. Сейчас на месте происшествия работают 39 специалистов и восемь единиц техники.
По информации ведомства, горит обшивка и кровля здания, площадь возгорания достигла одной тысячи квадратных метрах.
Сведений о пострадавших не поступало.
Накануне сильный пожар произошел в здании театра Музыкальной комедии в Екатеринбурге. В результате инцидента погиб один человек. Полная хронология трагедии — в нашем материале.