«Сильно люблю»: дочь Брюса Уиллиса опубликовала архивные фото с тяжелобольным отцом

Фото: www.globallookpress.com/face to face

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Родные окружают заботой легендарного актера, состояние которого беспокоит его фанатов.

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса продолжает делиться с подписчиками архивными семейными фотографиями. Страдающему от деменции актеру становится все хуже, но семья продолжает поддерживать его и окружать любовь и заботой, насколько это возможно.

Родные «Крепкого орешка» часто дают комментарии о его самочувствии. На днях его дочь от Деми Мур — Талула — выложила в Сеть трогательный пост, где призналась в любви отцу.

«Я так сильно люблю этого парня, и испытывать чувства — это тяжело. Но я так благодарна, что даю им проявляться, а не отключаюсь от них!» — написала девушка под архивными фотографиями с отцом.

Брюс Уиллис завершил кинокарьеру два года назад. Всему виной — неизлечимая болезнь. Врачи диагностировали у актера лобно-височную деменцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тяжелобольному Брюсу Уиллису сложно передвигаться самостоятельно. Семья беспокоится, доживет ли актер до 70-летия.

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