Артем Жога: линия фронта находится там, где мы нужны своей Родине

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Участник программы «Время героев» пообещал оправдать доверие президента РФ Владимира Путина после назначения на новую должность.

Участник программы «Время героев» Артем Жога, которого президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО), пообещал оправдать оказанное ему доверие. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Спасибо большое президенту Российской федерации Владимиру Путину за оказанное доверие и назначение меня постоянным представителем в Уральском федеральном округе. Я оправдаю это доверие. Мы — солдаты, мы будем выполнять задачи. Наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны своей Родине. Спасибо огромное», — выразил благодарность Жога.

Артем Жога прежде возглавлял парламент Донецкой Народной Республики (ДНР). Также он является выпускником программы «Время героев», специализированной на подготовке высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей их работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин анонсировал новые назначения для участников программы «Время героев».