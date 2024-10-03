Александр Яцко намерен набить тату: «Договорились о парных»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артист признался, что уже ждет эскиз рисунка.

Заслуженный артист РФ Александр Яцко планирует сделать парные татуировки со своей дочерью. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Говорит Земля!»

«Хочу. Сделаю. Какую дочка нарисует. Мы с ней договорились о парных татуировках. Такую я себе и наколю. Честное пионерское. Я не знаю, надо согласовать (по поводу места на теле. — Прим.ред.)», — рассказал актер.

На вопрос о возможности размещения тату на спине, Александр высказался кратко и четко: «Извините, это интимно». Так что поклонники актера могут и не узнать о его преображении.

О вечном рисунке на теле уже давно задумывается и Лолита. Певица призналась, что время от времени «под настроение» делает временные татуировки. Однако по-настоящему «забить» тело она не готова, поскольку боится боли.

Лишен этого чувства, видимо, король российской поп-эстрады Филипп Киркоров, превративший свое тело в настоящее полотно. За последние месяцы певец покрыл рисунками практически все тело. Какое тату у него красуется на спине — читайте в материале 5-tv.ru.