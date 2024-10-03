В Петербурге арестовали участников аферы по делу о мертвых душах в больнице

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В общей сложности, фигуранты похитили из бюджета миллиард рублей.

В Петербурге получило продолжение так называемое дело о «мертвых душах». В суде арестовывали участников аферы, которые фиктивно устраивали своих знакомых и родственников в городскую больницу № 20 и получали за них зарплаты и премии

В общей сложности, фигуранты похитили из бюджета миллиард рублей.

Судя по кадрам, которые были сделаны во время обысков, врачи действительно жили не по средствам. Шикарно обставленные апартаменты, антикварная мебель, гардеробные, забитые брендовыми вещами.

В одной из квартир даже было специальное помещение для аксессуаров. Там на стене мы насчитали сумок примерно на 12 миллионов рублей. Самой же дорогой покупкой главврача городской больницы стала квартира в «Москва-Сити» с шикарным панорамным видом на столицу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге накрыли банду криптовалютчиков.