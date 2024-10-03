Путин анонсировал новые назначения для участников программы «Время героев»

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Глава государства уверен, что все они получили достаточный багаж знаний, чтобы занять свои новые должности.

Некоторые участники программы «Время героев» уже назначены на важные должности. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с Артемом Жогой, которого он назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

«Практически согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента РФ, еще один человек будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, еще один — заместителем председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, и еще один коллега — заместителем губернатора Калужской области», — сказал глава государства.

Еще три участника программы займут должности заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области и советника заместителя гендиректора госкорпорации «Росатом».

«Все это — очень серьезная работа, каждый из них является очень серьезным назначением, каждое из этих направлений деятельности. И я уверен, они справятся, они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России и защищая Россию, но показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время Героев», — добавил Путин.

Назначенный на новую должность Артем Жога поблагодарил президента за доверие. Также он выразил уверенность в том, что все участники программы «Время героев» получили достаточный багаж знаний, чтобы занять свои новые должности.

«Время героев» — программа по подготовке высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

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