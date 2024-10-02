Адвокат Успенской о пропаже ее дочери Плаксиной: «Завербована спецслужбами»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Единственная наследница Любови Успенской не выходит на связь, она оставила дома все телефоны и исчезла.

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина пропала. Эту информацию уже подтвердила сама артистка, а также ее адвокат Елена Сенина. Представитель интересов звезды записала видеообращение прямо во время семейного торжества, так как ситуация требует срочного принятия мер.

«Дорогие друзья, сегодня свадьба моей дочки, но это радостное событие было омрачено горем в семье моей подруги Любови Успенской, конечно, я не могу быть вдалеке от этой трагедии. Танюша сейчас находится по нашей информации не на территории РФ», — заявила Сенина.

Как отметила адвокат, у близких Татьяны Плаксиной есть все основания полагать, что исчезновение может быть связано не только с популярностью и состоятельностью Успенской. Возможно, причина в гражданской позиции исполнительницы. Как известно, она выражает солидарность с решениями действующей власти, президента, а также поддерживает российских бойцов, находящихся в зоне спецоперации и на новых территориях.

Любовь Успенская бывала в Донецкой и Луганской народных республиках, приезжала с концертами, получила российское гражданство в знак того, что она поддерживает политику РФ. И предполагает, что рассматривает поездки дочери Татьяны в ДНР и ЛНР как один из вариантов причины произошедшего. Кроме того, у Плаксиной прежде были проблемы с наркотиками, и это могло повлиять на ее решение сбежать из страны.

«Танюша была в связи с ее зависимостью завербована спецслужбам иностранного, понятно, какого государства. Мы не можем говорить, что находимся в панике, но у нас были знаки, у нас были уже предпосылки утверждать, что эти поездки в ЛНР И ДНР не пройдут даром для Любы. Но мы не думали, что через Таню это увидим», — сказала Сенина.

Адвокат подчеркнула — вне зависимости от мотивов Плаксиной и прочих обстоятельств ЧП Любовь Успенская не изменит свою позицию по отношению к России. Случившееся, заключила Сенина, означает лишь одно — «негодяи используют самые больные, самые подлые методы для реализации своих планов». Представитель звезды призвала соответствующие госструктуры к содействию в поисках Татьяны. Ее ищут уже несколько суток.

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