«Ненавидел ее»: Пригожин рассказал, как зарождались его отношения с Валерией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Артисты впервые встретились около 20 лет назад.

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия считаются одной из самых прочных пар в российском шоу-бизнесе. Но гармония в их отношениях была не всегда. Глава семейства признался, что не сразу полюбил артистку.

По словам супругов, их свела работа. Певица не сразу влюбилась в продюсера, а он и вовсе испытывал негативные эмоции по отношению к ней.

«У нас был общий товарищ, который предложил встретиться и просто послушать Валерию. Я подумал: „Ну ладно, давай послушаю“. На тот момент я даже влюбляться не планировал, так как пришел на эту историю по работе», — вспомнил Пригожин во время записи подкаста «Ничего святого».

По его словам, до встречи с Валерией он злился на певицу и даже «ненавидел ее», так как когда-то она выиграла музыкальный конкурс у его подопечной. Однако один роковой день изменил его отношение к артистке.

Валерия, в свою очередь, рассказала, что она вовсе не собиралась влюбляться и тем более выходить замуж. В тот момент она только рассталась с первым мужем, продюсером Александром Шульгиным. Певица была настроена исключительно на рабочие отношения, но Иосиф покорил ее своей настойчивостью.

«Но у него было столько любви! Причем такой мощной, такой всеобъемлющей. Он меня просто «задавил» ей. Иосиф мне эту любовь вручил, и я думаю: «Ой, ну все», — призналась Валерия.

Вот уже 20 лет супруги живут душа в душу, а ведь это большая редкость в мире шоу-бизнеса. Конечно, иногда в семье случаются разлады, но чаще всего это касается рабочих моментов.

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