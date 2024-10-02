Один детеныш погиб: подозреваемый в краже трех кенгурят задержан

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer

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Что известно о предполагаемом злоумышленнике?

Правоохранители задержали подозреваемого в краже кенгуру по кличке Крош из ярославского зоопарка и еще двух из Калужской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, злоумышленнику удалось продать одного кенгуренка в Москву. Еще двух детенышей он только вез в столицу. К сожалению, один из них погиб.

Похититель был пойман во Владимирской области сотрудникам ярославского управления МВД.

Кенгуренок Крош пропал из зоопарка в Ярославской области 27 сентября. Позднее стало известно об исчезновении еще двух кенгурят, но уже из зоопарка в Калужской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит похитителю кенгурят из российских зоопарков.