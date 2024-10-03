Сахар под контролем: ТОП-3 продукта на завтрак для борьбы с дибетом

Pronews.gr: авокадо и овсяная каша на завтрак помогут в борьбе с диабетом

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Phongthorn Hira

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Как сделать первый прием пищи максимально полезным?

Чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови, снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, эксперты рекомендуют начинать день с питательного завтрака. Он должен состоять из белка, полезных жиров и сложных углеводов, обеспечивая организм необходимыми веществами и энергией, сообщает издание Pronews.gr.

Специалисты советуют начать день с авокадо или овсяной каши. Авокадо, богатое полезными жирами, подарит длительное чувство сытости, сокращая желание перекусить в течение дня. Овсяная каша, в свою очередь, содержит бета-глюканы — волокна, которые замедляют переваривание и усвоение питательных веществ, стабилизируя уровень глюкозы в крови.

По словам экспертов, следует выбирать овес с минимальной обработкой. Также можно добавить немного черники для улучшения вкуса и лучшей регуляции уровня сахара.

Кроме того, в первый прием пищи следует включить какао. Данный продукт без добавления сахара окажет положительное воздействие на уровень глюкозы в организме благодаря содержанию флавоноидов.

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