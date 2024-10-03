«Мистическая женщина»: Подкаминская рассказала о пробуждении «шестого чувства»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Какие способности проявились у актрисы во время родов?

Актриса Елена Подкаминская заявила, что во время родов у большинства женщин просыпается «шестое чувство». Сама артистка трижды была в таком состоянии. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Говорит Земля!»

По словам знаменитости, рождение ребенка — это особый магический процесс.

«Самое особенное чувство женщины — это тогда, когда она рожает, а рожала я три раза. И каждый раз я чувствовала себя мистической женщиной в этом процессе. И это особенный поток, в который входит женщина. В этот момент я была в особом состоянии. Оно какое-то невероятное, природное, животное, сильное, женское, мощное», — призналась актриса.

Однако данные ощущения и способности быстро уходят после родов, добавила она.

«Потом ты тоже много чего чувствуешь. Но именно острое чувство получаешь в процессе, когда начались схватки», — подчеркнула артистка.

К слову, актриса появилась на премьере фильма в черном платье асимметричного кроя, которое обнажило ее плечо и ногу. В комедии «Говорит Земля!» Подкаминская сыграла одну из главных ролей. Ее коллегами по съемочной площадке стали Ирина Горбачева, Антон Филипенко и другие известные актеры.

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