«Скатывается в пучину большой войны»: Небензя о ситуации на Ближнем Востоке

Небензя заявил, что ситуация на Ближнем Востоке движется к большой войне

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Ali Hashisho; 5-tv.ru

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При этом Совбез ООН лишь беспомощно наблюдает за происходящим.

Ближний Восток скатывается в пучины новой большой войны. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«К сожалению, ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны», — отметил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

При этом Совет Безопасности при ООН, по его словам, лишь беспомощно наблюдает за происходящим.

Аналогичную позицию высказал и замглавы МИД России Сергей Рябков. Он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке выходит из-под контроля из агрессивного курса Израиля, а также покровительствующих ему Соединенных Штатов. Рябков подчеркнул, что заместители глав министров иностранных дел БРИКС уже провели переговоры, по итогам которых приняли совместное заявление, которое должно стать «отрезвляющим сигналом горячим головам».

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке.