Путин заявил о коренном изменении ведения боевых действий с помощью БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Как подчеркнул президент, скорость беспилотников, производимых российским ОПК, достигает уже от 300 до 700 километров в час.

Беспилотные системы сегодня полностью меняют течение боевых действий, они даже могут выполнять задачи, которые под силу армейской боевой авиации. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время посещения инновационной площадки профподготовки московских колледжей «Руднево».

«Современные беспилотные летательные аппараты постепенно, но в корне меняют принципы ведения вооруженных действий. <…> Они и скорость большую набирают, и двигатели у них появляются очень мощные, и дальность действия», — отметил президент.

По его словам, беспилотники, которые сегодня производит российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), способны развивать скорость 300-700 километров в час. Таким образом, даже небольшие беспилотники способны дать отпор крупным летательным аппаратам.

«И они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент также выразил благодарность студентам, которые изучают конструирование БПЛА и помогают сохранять жизни участникам специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут появиться грузовики-беспилотники.