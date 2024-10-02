«Просто истерика»: что произошло с Викторией Боней при покорении горы Манаслу

Виктория Боня пожаловалась на сильные боли во время восхождения на гору Манаслу

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru

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Блогер даже расплакалась из-за спазмов, которые настигли ее.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и популярный блогер Виктория Боня почувствовала недомогания во время восхождения на гору Манаслу в Гималаях. У знаменитости прихватило живот, причем так, что она даже заплакала. О том, как покоряла гору, Боня рассказала на странице в соцсети Instagram*.

Видео Боня записала на высоте 6,8 тысячи метров. Группе пришлось сделать привал (это был уже третий лагерь) после того, как блогер почувствовала сильную боль в животе. Она предполагает, что отравилась. В пути Боня попросила у гида Coca Cola. Выпив ее, блогеру стало легче на 70%. Пройдя еще час, она упала на колени.

«У меня была просто истерика. Меня заносили в палатку, раздевали, одевали. <…> А я просто была с такой болью, у меня такая была боль в животе. Не знаю, как я дошла», — поделилась Боня с подписчиками.

В результате группа уложила ее в походный мешок. Блогер призналась, что обычно не плачет, но в этой ситуации разрыдалась из-за сильных спазмов.

Прежде она уже похвасталась, что взошла на гору Манаслу в Гималаях — взяла свой первый восьмитысячник. В личном блоге Боня опубликовала фотодоказательства своего рекорда. На снимках она позировала на вершине с российским флагом в руках.

Однако хейтеры появились быстро. Одни посмеялись над увлечением Бони и обвинили в неоправданном риске. Другие не поверили в ее истории, предположив, что блогер инсценировала восхождение ради хайпа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня попала в снежную ловушку в Гималаях.

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