«Ушло в прошлое»: за какими специальностями сегодня приходят в колледжи

Кравцов: время экономистов и юристов прошло, сейчас учатся другим профессиям

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент сегодня посетил новую образовательную площадку в индустриальном парке «Руднево».

В Москве сегодня появилась инновационная площадка, где студенты колледжей смогут на практике применять свои знания. Владимир Путин только что принял участие в церемонии открытия.

Президенту рассказали, что в центре можно будет отрабатывать навыки по таким направлениям, как машиностроение, электроника, авиационная промышленность. Внутри находится более двадцати мастерских — где организован полный производственный процесс. Например, те, кто учатся создавать беспилотники, начнут с изготовления корпуса, а закончат расшифровкой данных полета.

Во время церемонии президенту также рассказали, что интерес к рабочим специальностям среди молодежи сейчас очень большой.

«В прошлое ушло, когда в колледжи шли на юристов, экономистов. Сегодня –технические направления, туризм, сельское хозяйство, те вакансии, которые нужны современной экономике России», — сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Дефицит есть? Сколько в Москве таких специалистов?» — спросил президент.

«500 тысяч дефицита, из них две трети именно такие специалисты», — ответил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ваше поручение — подготовить к 2028 году миллион специалистов для ключевых отраслей экономики будет перевыполнено», — заключил Кравцов.

Размещена площадка в индустриальном парке «Руднево» на востоке Москвы. Ежегодно там смогут обучаться более трех тысяч студентов. Кстати, сегодня в России отмечают День среднего профессионального образования.